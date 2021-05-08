دياب: نهاية «نسل الأغراب» ستكون مليئة بالمفاجآت

قال الفنان دياب، إن نهاية مسلسل «نسل الأغراب» ستكون مليئة بالمفاجآت بين شخصيات المسلسل عساف الغريب وغفران الغريب وعلي الغريب وجليلة.

وفيما يلي ننشر 5 تصريحات لدياب قالها لـ«الوطن»:

- جمعتني جلسات عمل مع محمد سامي قبل بدء التصوير بفترة طويلة، للعمل على أبعاد الشخصية، خاصة أنه سيكون أول شخص يحكي للمشاهدين تفاصيل «العركة الكبيرة» التي تقوم عليها أحداث المسلسل، وسبب العداوة بين البطلين «عساف» و«غفران»، ووضعنا معا الخطوط الرئيسية للشخصية بما تتضمنه من مشاعر أو أبعاد نفسية وحسية في المشاهد التي تجمعه بالغريمين، أو بوالدته وشقيقته.

- محمد سامي مخرج على درجة كبيرة من الاحترافية والاحترام، ويعطي الجميع حقه حتى لو كان ممثلا يقدم مشهدا واحدا فقط، كما أنني سعيد بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد السقا فجميعنا أصدقاء وأخوة، أكن لهما الود والاحترام، وأعتقد أن تلك الحالة ظهرت في الحلقات التي عرضت حتى الآن فلا يوجد عمل ناجح دون أن يكون الحب والاحترام عنوان كواليسه.

- كان «على» بالفعل داخل الكلية عندما قامت المعركة بين عائلة الغريب، وهو ما كشف عنه في أول حلقة، حيث كان والد «علي» عمدة القرية وطيلة تلك الفترة كانت العائلة لها أمجاد وشرف كبير وسجلها ناصع البياض، ولم يكن بها ما يشوب دخوله كلية الشرطة.

- القوة الأمنية في القرية على أعلى مستوى، وما يثبت ذلك هو تنفيذ أحكام بإعدام 45 شخصية من شخصيات القصة، وتنفيذ أحكام بالسجن على ضعف عدد المنفذ فيهم حكم الإعدام، وفي كل المشاهد التي جمعتني بـ«غفران» أشدد على أن القانون هو صاحب الكلمة العليا، وتكرر الأمر فى حوار مع «جليلة»، إذ قلت لها إننا لسنا في غابة والأمن هو القادر على إنهاء تلك المشاكل وحقن الدماء.

- حلقات نهاية نسل الأغراب ستكون مليئة بالمفاجآت.