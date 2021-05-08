البحوث: إجراء 250 تتبعا جينيا لكورونا وجميعها أثبتت عدم تحوره بمصر

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأبحاث تجرى حاليا على قدم وساق فيما يتعلق بكورونا المستجد «كوفيد 19»، وتسير بصورة متقدمة، لافتا إلى أنه حتى الآن تم إجراء ما يزيد عن 250 تتبعا جينيا للفيروس مؤخرا من قبل علماء المركز، لم تثبت وجود أي تحورات لفيروس كورونا خطرة في مصر، أو تحورات مكتسبة من دول أخرى.

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من خلال التتبعات للجينات لم يتم رصد أي وجود في مصر لتحورات فيروس كورونا في الهند أو بريطانيا أو جنوب أفريقيا أو البرازيل أو غيرها من الدول في مصر، موضحا أن التحورات الموجودة في مصر لفيروس كورونا موجودة في جميع دول العالم ولا توجد منها خطورة أو ضرر بالغ، فضلا عن أنها لا يوجد لها تأثير على جودة اللقاحات المتاحة، مشيرا إلى أن الفيروسات دائما متجددة الطفرات.

وحذر الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، من تهاون المواطينن في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الفترة الحالية، وضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وتجنب الزيارات والعزومات والخروج تجنبا للوقوع في سيناريوهات الدول الأخرى، مؤكدا أن زيادة الإعداد للمصابين المعلنة من قبل وزارة الصحة مؤشر خطير ويجب توخي الحذر، فضلا عن الاهتمام بالأطعمة المحفزة للمناعة الجسم المختلفة، كالخضروات والفواكه والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وتابع، بأنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل و تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية.