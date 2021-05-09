نصائح لتناول طعام صحي خارج المنزل

ينصح خبراء التغذية على مستوى العالم بتجنب تناول وجبات الطعام خارج المنزل، وذلك لما تحتوى تلك الوجبات من الدهون المشبعة والمهدرجة والملح، ما يسبب السمنة وأمراض القلب والشرايين.

وأحيانا ما تدفعك الظروف لتناول وجبة خارج المنزل، فكيف تختار طعاماً صحياً من قوائم طعام المطاعم حتى وإن كانت غير صحية؟، الدكتورة آمال صبري استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية توضح فى سطور بعض الإرشادات التي تحقق ذلك.

مطاعم الأكلات الشعبية، و«هي المفضلة».

ينصح بتجنب اختيار «الطعمية المحمرة» في زيوت تم استخدامها عدة مرات، ويفضل اختيار البقول مثل الفول بالزيت الحار أو الكشري المصري، فكلاهما يحتوي على البروتين النباتي والأحماض الأمينية الهامة والألياف الواقية لصحة وسلامة الجهاز الهضمي، والفيتامينات والمعادن الهامة مثل الزنك، فضلاً عن خلوهما من الدهون المهدرجة والمشبعة، كما ينصح بتجنب المخللات العالية المحتوى من الملح.

مطاعم الوجبات السريعة:

وهي اختيار سئ، ولكن يمكن عمل بعض التعديلات التي تقلل من خطورتها مثال أنه يفضل تناول اللحوم قليلة الدهن، وتجنب تلك المحمرة مع عدم وضع الكاتشاب المشبع بالسكر المخبأ والملح، وأيضاً تجنب المايونيز أوعلى الأقل وضع القليل منه.

تجنب إضافة طبقات من الجبن الصفراء عالية المحتوى من الدهون والملح مثل الشيدر، والاكتفاء بالسلطة الخضراء.

لراغبي نزول الوزن، عليهم استبدال خبز الكيزر الأبيض بالأسمر، أو تناول التوست الأسمر أو الخبز البلدي بدلاً منه، لأن هذه الأنواع من الخبز ليست متوفرة في هذه المطاعم، ويفضل شرائها قبل الذهاب إليها.

يفضل الابتعاد عن البطاطس المحمرة.

عدم تناول المشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية الغير محلاة.

مطاعم الوجبات العادية:

يفضل البدء بتناول طبق الحساء الخالى من الصوصات والكريمة، ثم السلطة الخضراء، لتجنب تناول الكثير من الطعام.

ينصح باختيار السلطات الخضراء، المضاف إليها الليمون وخل التفاح والخالية من الدريسنج الدهنية.

يفضل اختيار الخضار السوتيه أو المطهي على البخار وخاصة لمن لا يرغب في تناول السلطة الخضراء.

يفضل تناول اللحوم المشوية مع طلب نزع جلود الدجاج قبل طهيها وتجنب تلك المحمرة.

اختيار الخبز البلدي أو الأرز البسمتي مع تناول القليل منهم.

استبدال البطاطس المحمرة بالمسلوقة، ومن الممكن هرسها مع إضافة التوابل والخضار الورقي كالشبت والبقدونس.

كما يؤكد الخبراء أهمية مضغ الطعام جيداً وببطء، لتسهيل عملية الهضم وتجنب تناول كميات كثيرة من الطعام.

وتُعَد المياه والعصائر الطبيعية الغير محلاة من أفضل المشروبات المتناولة بعد الأكل بدلًا من تلك الغازية والعصائر الجاهزة.