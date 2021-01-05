«العليا للفيروسات»: الوجبات السريعة تزيد من فرص الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عددا من العادات الإيجابية يجب على المواطنين الاهتمام بها والإكثار من فعلها الفترة الحالية، للمساهمة في تقوية جهاز المناعة للجسم من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وأبرزها يتعلق بعادات الأكل والشرب.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب الإكثار من تناول العناصر الغنية بالفيتامينات مثل السلطات والفواكه، كالموز والبرتقال واليوسفي، وكذلك الاهتمام بتناول البروتينات بأنواعها كاللحوم والأسماك والتونة والدجاج، بجانب ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، وفقا لهواية كل شخص، بالإضافة إلى تجنب الاعتماد على الوجبات الجاهزة و«فاست فود» التي يتم شراؤها من الخارج، موضحة أنها تزيد من نسب الإصابة بالأمراض الأخرى كالقلب والسكر والضغط والسمنة، لأنها تعمل على زيادة معدلات الكولسترول في الدم، مما يعمل على سهولة الإصابة بالفيروس وزيادة مضاعفاته في حال الإصابة.

وتابعت أنه يجب أيضا على المصابين بكورونا أو من تأتي لهم أعراض الاشتباه بالفيروس، تجنب الوجبات السريعة الجاهزة و كذلك الابتعاد عن المدخنات، لكونها عاملا رئيسيا في نشاط الفيروس وزيادة المضاعفات، مؤكدة أنه يجب الاعتماد على الأكل الخفيف والخضروات والبروتينات المحضرة بالمنزل بجانب الاكثار من السوائل.

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون، وكذلك تحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي في التواجد خارج المنزل وفي الأماكن المشهود لها بالازدحام.