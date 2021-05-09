«شباب الأحزاب»: حققنا أمنية سيدة أمريكية مصابة سرطان بزيارتها لمصر

قال الطيار محمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استقبلت أمس السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال المصابة بالسرطان وأسرتها، مشيرا إلى اصطحابها برنامج سياحي متكامل فور وصولها إلى مطار القاهرة.

وأضاف «الصعيدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التنسيقية أعدت جدول زيارات يليق بحلم هذه السيدة، التي تركت العالم كله لتختار زيارة مصر، باعتبارها أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وأوضح أن والد السيدة مدرس تاريخ، وكان عاشقا للحضارة المصرية، وكان كثيرا ما يتحدث عن الحضارة المصرية، ما تسبب في أن تكون إحدى أماني ابنته زيارة مصر، لافتا إلى أن الابن ووالدته وزوجته، قاما بتجميع الأموال عبر بيع وجبات سريعة حتى يستيطع تكوين ميزانيه للسفر إلى مصر.

وأكد أن التنسيقية علمت بالقصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصلت لعدد كبير من الأشخاص، بعدما تم نشرها في الصحف، وتم التواصل مع الأسرة، ومن ثم تم البدء في تنظيم الرحلة من خلال المطار الأمريكي وصولا بمطار القاهرة، وتسهيل إجراءات وصولهم لمطار القاهرة.

وتابع: «احنا قدمنا حاجات من شركة السياحة والفندق قدم تخفيضات، وبقينا حاسين أن جلوريا مصرية زينا وبنحقق ليها أمنية من أمنياتها، والكل كان بيحاول يحقق ليها رغبتها».