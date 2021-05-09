التوتر يتفاقم: اشتباكات في محيط «باب العامود».. والاحتلال يقصف غزة

تفاقمت التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية الانتهاكات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق، «المسجد الأقصى المبارك» وحي «الشيخ جراح» الواقع في القدس الشرقية المحتلة، وواصلت القوات الإسرائيلية، اعتداءاتها على قطاع غزة.

أعلن «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إصابة 90 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال «الهلال الأحمر»، في بيان، إنه تم نقل 16 إصابات للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي قنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الإصابات.

وأوضح «الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم الاعتداء على سيارة إسعاف بقنابل الصوت والمياه العادمة، مشيرا إلى إصابة أب وطفلته بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت بشكل مباشر عليهما قرب «باب العامود» بمدينة القدس المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام في «مخيم العروب» بالخليل

وأصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والمسيل للدموع في «مخيم العروب»، و«قرية التوانة» بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما حاولت مجموعة من مستوطني «بيت هداسا» و«رمات يشاي» المقامتين على اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط الخليل الاعتداء على الفلسطينيين.

وتظاهر مئات الأشخاص، مساء أمس السبت، في عدة قرى ومدن عربية داخل اراضي عام 48، احتجاجا على تصعيد الاحتلال في القدس والاقصى، ولإسناد حي «الشيخ جراح» المهدد بالإحلال لصالح المستوطنين.

وقالت هيئة «شؤون الاسرى والمحررين»، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية عشرات الاعتقالات بحق المقدسيين، وسلمت آخرين استدعاءات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في النقب الغربي

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية من طراز «إف - 16»، بصاروخين، فجر اليوم، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في النقب الغربي، موضحا أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في الغلاف دون تفعيل صافرات الانذار.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، إنه تم إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة على موقع «كيسوفيم» العسكري الإسرائيلي المحاذي للقطاع. وكان 3 فلسطينيين، أصيبوا مساء أمس السبت، برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة، في أول ساعات الارباك الليلي. وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرات حاشدة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة نصرة لأهالى القدس والمسجد الأقصى المبارك وإسنادا لحي «الشيخ جراح».

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين ما أدي لإصابة عدد آخر بحالات اختناق، فيما تم سماع أصوات انفجارات ناجمة عن أعمال الارباك الليلي. وكانت عدة مجموعات شبابية أطلقت بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس المحتلة.

وأعلنت «سواعد الانتفاضة»، أمس السبت، النفير العام في كل المحافظات الفلسطينية، وعلى امتداد السلك الشائك شرق غزة، وقالت في بيان إن وحدات البالونات بدأت منذ الساعة الواحدة فجر أمس السبت، بإطلاق عشرات البالونات صوب المستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع غزة، كما تم الإعلان عن استئناف الإرباك الليلي، في كل مخيمات العودة شرق غزة.

سياسيا، تقدمت تونس، وبدعم من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وجرينادين، والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي ، غدا الاثنين، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، رؤساء البرلمان والاتحاد العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة «التعاون الإسلامي» إلى عقد اجتماعات طارئة للدول الأعضاء لاتخاذ مواقف لمواجهة انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والعصابات اليهودية المتطرفة في القدس، وآخرها في «الشيخ جراح».

وأعربت وزارة الخارجية السوادنية عن قلقها البالغ من تواصل حركة القمع والإعتداء المنظم الواقع على الفلسطينيين والمقدسيين العزل من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تواصل محاولات الإقتحام لـ«االأقصى»، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين المسلحين على بيوت الفلسطنيين بـ«الشيخ جراح».

الخارجية السودانية تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن كافة الخطوات الاحادية الجانب

وطالبت الخارجية السودانية، في بيان، حكومة الاحتلال بالكف عن كافة الخطوات الاحادية الجانب التي تقلل من فرص استئناف مفاوضات السلام، مجددة موقف بلادها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف،بخاصة حقه في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة والأقصى.

وحمل الوزيران، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة، وأكد المسؤولان، أن القدس ومقدساتها خط أحمر، وأن الانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم، وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد.

وطالب وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حكومة الاحتلال بوقف الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من «الشيخ جراح»، معبراً عن قلق الحكومة البريطانية من التطورات والهجوم الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس.

سناتور أمريكي: إخلاء السكان الفلسطينيين من حي «الشيخ جراح» لا مبرر له

وقال السناتور الديموقراطي الأمريكي كريس ميرفي، إن إخلاء الفلسطينيين من «الشيخ جراح»، لا مبرر له ويجب أن يتوقف، مضيفا: «أشعر بقلق عميق إزاء أحداث العنف الأخيرة في القدس».

ودعا ميرفي، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، فيما أعربت العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ألكساندريا كورتيز، عن تضامنها مع الفلسطينيين في الحي، وقالت، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس السبت، إن ما يجري أمر غير إنساني، وعلى واشنطن حماية حقوق الفلسطينيين الإنسانية.

وأشارت عضو الكونجرس الأمريكي اليزابيث وارن، إلى أن ما يحدث من اخلاء قسري للفلسطينين في الحي غير مقبول، مطالبة على «تويتر»، الادارة الامريكية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الأعمال.

ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، سلطات الاحتلال إلى التحرك بشكل عاجل لوقف التصعيد في القدس، فيما أعرب ممثلو اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط «الاتحاد الأوروبي-روسيا-الولايات المتحدة-الأمم المتحدة» في بيان مشترك، عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية، ودعا الممثلون، سلطات الاحتلال إلى عدم تصعيد الموقف.