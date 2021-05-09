«شيرين رفضت التمثيل معها».. مي عمر تكشف علاقتها مع 5 نجوم

حلت الفنانة مي عمر ضيفة ببرنامج «العرافة»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، تحدثت خلالها عن بداية مشوارها الفني، وعلاقتها بزوجها المخرج محمد سامي، وتعليقها حول تشبيه البعض لها، بالفنانة سعاد حسني، وخلال هذا التقرير، نستعرض علاقة مي عمر مع 5 فنانين والتي كشفت عنها.

عادل إمام علمني التواضع

أول الفنانين الذين تحدثت عنهم «مي» هو الفنان الكبير عادل إمام، قائلة إنها سعيدة بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، موضحة أنها تعلمت منه التواضع، «في أول يوم تصوير جالي وقال لي مبروك، عادل إمام بنظبط عليه الساعة وبيجي معلم ورقه وحافظ، بنحس كأنه لسه في الأول».

محمد رمضان وشه حلو عليا

وأوضحت الفنانة مي عمر، أنها تحب إحساس الفنان محمد رمضان في التمثيل، «رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا، أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي انتي في الشارع هتبقي ايه».

شيرين رفضت التمثيل معي

قالت الفنانة مي عمر، إنها وقعت على عقود مسلسل «طريقي» للنجمة شيرين عبدالوهاب والفنانة ياسمين صبري، موضحًا، إذ طلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي، أن يسمح له بأن يعمل معها، موضحةً: «محمد قال له في بيني وشيرين مشاكل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي، ومحدش بيتدخل فيها، وشيرين متعرفش».

وتابعت: «أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك، وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل».

ياسمين صبري ونسرين أمين LOVE

طلبت الإعلامية بسمة وهبة من الفنانة مي عمر، أن تُفاضل بين الفنانة ياسمين صبري والفنانة نسرين أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، بالرغم من الخلافات بينها وزوجها المخرج محمد سامي من ناحية، والفنانتين من ناحية أخرى، على خلفية اتهامهما محمد سامي بتغيير بعض مشاهد مسلسل «الأسطورة»، من أجل زيادة مساحة دور مي عمر على حسابهن.

وقالت «مي عمر»: «أديهم love هم الاتنين، لأني بحب السلام وأنا صغيرة، أنا بحب السلام الدولي، وأكره الحروب والمشاكل، ومفيش حاجة مستاهلة كل ده.. رمضان كريم».