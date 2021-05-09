من هاينان إلى بحر العرب.. التفاصيل الكاملة لسقوط الصاروخ الصيني

أعلن التليفزيون الصيني الرسمي، انتهاء أزمة الصاروخ بتفككه فوق بحر العرب، بعد دخوله الغلاف الجوي، بعدما أثار جدلا واسعا، وتخوف الكثيرين على الصعيد الإقليمي والعالمي.

حيث تصاعدت المخاوف على مدى الأسبوع الماضي من سقوط الصاروخ الصيني على مناطق مأهولة، خاصة بعد صدور عدة تقارير لمراكز متخصصة، أشارت لبعض الدول التي قد يسقط الحطام فيها من بينها السودان وعُمان والسعودية والأردن والأراضي الفلسطينية.

وكانت بكين، أطلقت الصاروخ «لونج مارش 5 بي»، في 29 أبريل، ليحمل على متنه الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل.

وانطلقت وحدة «تيانخه»، أو «التناغم السماوي»، إلى الفضاء عبر صاروخ «لونج مارش 5 بي» من مركز إطلاق ونتشانج في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، مما يمثل تقدمًا رئيسيًا آخر لاستكشاف الفضاء في البلاد.

وبدأت الأنباء تظهر عن فقدان الصين للسيطرة على صاروخها، في 2 مايو، بعد انفصاله عن الوحدة الفضائية ما أدى لدورانه حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخاضه تدريجيا، ما تسبب بحالة من الذعر عمت العالم.

ويبلغ وزن الصاروخ «لونج مارش 5 بي» 23 طنا، وكان يدور حول الأرض بسرعة خيالية، تجاوزت 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة.

وسطح الصاروخ الخارجي رقيق جدا مصنوع من سبائك الألمونيوم، ما يزيد من احتمالات احتراقه في الغلاف الجوي، وكان يدور حول الأرض بمسافة 18 ألف ميل في الساعة أي دورة كاملة كل 90 دقيقة، وهي سرعة كبيرة تجعل من المستحيل التكهن بمكان سقوطه إلا عند الدخول في المجال الجوي أو قبل ذلك بساعات.

ورججت الحكومة الصينية بأن يسقط الصاروخ في البحر وليس في أماكن مأهولة، وأن تهديده للأشخاص والممتلكات ضئيلة جدا، ووفرت بعض المواقع خدمة التتبع اللحظي لمسار الصاروخ الصيني الشارد.

يذكر أن آخر مرة أطلق فيها صاروخ «لونج مارش 5 بي» انتهى به الأمر محطما في السماء وتسبب في أضرار بعدد من المباني في ساحل العاجل

وكان معهد مركز الفلك الدولي، سيقع حطام الصاروخ الصيني، في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش إي 3:11 بتوقيت القاهرة (زائد ناقص 60 دقيقة).