130 محضرا ضد مخابز بلدية وبدالي التموين ببني سويف.. بينها تدني النظافة

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، شن حملات تموينية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على مدار الأسبوع الماضي.

وقال عبدالله إنّ الحملات أسفرت عن ضبط 130 مخالفة ضد مسؤولي مخابز بلدية مدعمة وبدالي التموين، وجرى ضبط 103 مخالفات تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 19 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و22 محضرًا لعدم إعلان مواعيد التشغيل، و22 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و9 محاضر للتصرف في 31 جوال دقيق مدعم، 9 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضر للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية، و9 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وأشار إلى أنّ الحملات تضمنت المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث جرى صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتحرير 4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

كما وجّه بتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.