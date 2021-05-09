تأجيل امتحانات الميدتيرم في جامعتي الزقازيق والسادات لنهاية العام

قررت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، تأجيل امتحانات الميدتيرم والاختبارات الشفوية للفصل الدراسي الثاني بالجامعات إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني النهائية آخر العام، سواء كان من خلال ضم درجات امتحانات الميدتيرم لمجموع مواد امتحانات نهاية العام أو إجراءها منفردًا قبل أو بعد انطلاق الامتحانات، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

ففي جامعة سوهاج، قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة ضرورة الانتهاء من مقررات التيرم الثاني، سواء كانت دروس علمية ومحاضرات، وذلك في إطار تطبيق منظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التمهيد والاستعداد للاعلان عن امتحانات نهاية العام الدراسي المزمع إجراؤها خلال يونيو المقبل وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات: التشديد على ارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنَّه سيتمّ إجراء امتحانات الميدتيرم والشفوي في أوراق خاصة منفصلة، وذلك في أثناء تنفيذ امتحانات نهاية العام على أن يترك لكل كلية تحديد المواعيد المخصصة لها خلال الفترة المقبلة ووفقاً للوائح المنظمة لعملها.

وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، إنَّ الأعلى للجامعات الحكومية أتاح الفرصة والحرية للجامعات لتحديد آليات ونمط إجراء امتحانات الميدتيرم، وذلك للكليات ذات الأعداد والكثافات العالية التي لم تبدأ في إجراءها حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ الكليات التي بدأت في أعمال الامتحانات كما هي، والكليات التي لم تبدأ فلها الحرية في التأجيل إلى آخر العام أو ضم الدرجات الخاصة بها إلى مجموع نهاية العام الدراسي، موضحاً أنَ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعة مستمرة بعد العيد في مواعيدها المحددة ووفقاً للخريطة الزمنية.

وأكّد رئيس جامعة مدينة السادات، أنَّه جرى التأكّيد من قبل الأعلى للجامعات على التشديد على تطبيق الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.