"تمريض المنصورة" تبدأ امتحانات الميد تيرم بإجراءات احترازية

تفقدت الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري بمدرجات ومعامل الكلية، اليوم، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.

وتابعت الدكتورة أمينة النمر، سير العمل باللجان والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وانتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم في أداء الامتحانات واطمأنت علي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية حرصا علي سلامة الجميع في مواجهه فيروس كورونا وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.

وبدأ طلاب الكلية في أداء الإمتحانات في المواد التمريضية فقط منذ يوم السبت الماضي وينتهي جميع طلاب الفرق الأربع من أداء تلك الإمتحانات غدا الثلاثاء، وذلك في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات التى اتخذتها إدارة الكلية.

يذكر أن جامعة المنصورة عقدت أول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم" بكلية الصيدلة يوم 24 نوفمبر وكانت البداية من كلية الصيدلية، ثم عقد الامتحانات بكلية الطب وتوالت عقد الامتحانات بمختلف الكليات طبقا للجداول المعلنة بكل كلية.

من جهة أخرى، تستمر لليوم الثاني علي التوالي فعاليات "أسبوع جامعة المنصورة الثالث لريادة الأعمال والشركات الناشئة" والتي تبدأ في تمام الساعة 5 مساء وتستمر حتي الساعة 8 مساء، علي مدار 32 ساعات متصلة عبر تطبيق التواصل "زووم"

وتتناول الجلسة الأولي النقاش حول "مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال أثناء وبعد جائحة الكورونا". حيث يحاضر في الجلسة النقاشية الدكتور نزار سامي مستشار الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمهندي محمد عبدالمقصود استشاري تطوير الأعمال بالغرفة التجارية بجازان بالمملكة العربية السعودية، فيما تتناول الجلسة الثانية غدا الحديث عن مستقبل التعاملات الرقمية والمالية ويحاضر فيها الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية الرقمية، وتتناول الجلسة الثالثة الحديث عن مبادرة هواوي للتطوير المهني ويخاضر فيها المهندس أحمد يسري مدير منظومة القطاع الخاص بهواوي.