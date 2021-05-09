غلق محال وورش ومقاهي لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في حملة، مدى الالتزام بتطبيق قرارات الدولة والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد التزام المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء.

شملت الحملة تفقد مركزي طنطا وكفر الزيات، حيث تفقد المحافظ طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي، موجهاً بغلق كافة المحال والقاعات، كما تفقد الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات ، كورنيش كفر الزيات والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، كما وجه رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المتواجدة بالمدينة.

المحافظ يشيد بالتزام المحال ووعي أصحابها

وفي مدينة طنطا، امتدت الجولة لتشمل شوارع البحر، وسعيد، وسعد الدين، والنحاس، وطه الحكيم، والبورصة، والخان، والجلاء، وحسان وحسن رضوان، حيث أشاد «رحمي» بالتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة دون تجاوز، مؤكداً ضرورة تحمل الجميع المسؤولية تجاه أنفسهم ومن حولهم خاصةً في ظل الانتشار السريع للفيروس في موجته الثالثة.

وأسفرت الجولات عن غلق 12 محلًا، و5 ورش، وغلق وتشميع مقهيين، لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة ، عدم تطبيق التباعد وعدم الالتزام بنسب الإشغال المحددة.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدينة والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 148 محضرًا متنوعًا، كما تم تطهير 160 مسجدًا و16 موقفًا لسيارات السرفيس، و16 مقرًا للوحدات المحليه و110 شوارع و40 مقرًا للمصالح الحكومية.