أعداد بالجملة في قوائم انتظار العناية المركزة لمرضى كورونا بسوهاج

سجلت محافظة سوهاج أعدادًا كبيرة في قوائم انتظار الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة للمصابين بفيروس كورونا، ووصل عدد الحالات وفق مصادر إلى حوالي 50 حالة تحتاج إلى عناية مركزة بشكل عاجل، ما ساهم في ارتفاع عدد الوفيات، وعجز أقارب المصابين عن تدبير تكاليف العناية المركزة في المستشفيات الخاصة التي أصبحت الرابح الأكبر في جائحة كورونا.

ووفق مصادر بمديرية الصحة، فإن عدد أسرّة العناية المركزية في المستشفيات الحكومية 40 سريرًا فقط في مستشفيات (الحمايات، والصدر، وسوهاج العام، سوهاج التعليمي، والهلال والجهاز الهضمي»، وذلك رغم أن قوائم الانتظار تشمل 50 حالة تحتاج إلى عناية مركزة بشكل عاجل، وينتظر مريض كورونا في قوائم الانتظار إلى أن يتم تدبير سرير عناية له، وفي الاغلب تتوفى الحالة دون التمكن من دخول العناية المركزة.

أغلب حالات الوفاة في قوائم انتظار العناية المركزة

وشهد مستشفي سوهاج العام، الأسبوع الماضي، وفاة 17 شخصًا خلال يوم واحد فقط، من بينهم 10 وفيات لعدم وجود عناية مركز مسجلين في قوائم الانتظار.

وتسجل مستشفي حميات سوهاج، يوميا من 2 الي 5 حالات وفاة لمصابين ينتظرون دخول العناية المركزة، ولا يملك أقارب المرضي سوى الدعاء لذويهم الذين يتألمون امامهم من الفيروس القاتل.

وزارة الصحة تدعم المستشفيات بـ33 طبيا وصل منهم 7 فقط

ومثلما تعاني محافظة سوهاج من نقص في اسرة العناية المركزة، تعاني المحافظة من نقص شديد في أطباء العناية، ما جعل مديرية الصحة تدفع بأطباء غير مدربين وغير متخصصين لتولي أمور المرضي في العناية المركزة، وأعلنت وزارة الصحة عن تدعيم مستشفيات سوهاج بـ 33 طبيا للعمل في مستشفيات العزل بالمحافظة الا ان الأطباء رفضوا الحضور ولم يصل منهم سوى 7 أطباء فقط.

المستشفيات الخاصة الرابح الأكبر في جائحة كورونا

المستشفيات الخاصة في محافظة سوهاج لم تنتظر طويلًا في استغلال جائحة كورونا، ووضعت أسعارًا خيالية لأبناء المحافظة علي الرغم من ان غالبية المواطنين من البسطاء، واضطر الأهالي إلى بيع الغالي والنفيس للفوز بسرير عناية مركزة في تلك المستشفيات.

470 ألف جنيه دفعها أقارب مريض لمستشفى خاص رغم وفاة الحالة

ودفع أقارب مريض توفي بمستشفى خاص 470 ألف جنيه بعد أن مكثت الحالة بالمستشفي 20 يومًا، ولم يملك أقارب المريض سوى دفع المبلغ، بينما قام ضابط شرطة ببيع سيارته الخاصة لدفع مبلغ 100 الف جنيه لإدخال والده العناية المركزية وهو المبلغ الذي تشترطه المستشفي كتأمين لدخول الحالة، مخالفين بذلك القرارات الحكومية باستقبال الحالات دون التقيد بدفع مبالغ مالية

وتراوح تأمين دخول العناية المركزة في المستشفيات الخاصة بسوهاج من 50 الف الي 100 الف جنيه، وبلغ متوسط المصروفات للحالة في اليوم الواحد من 20 الي 30 الف جنيه، والوفيات ترتفع بشكل كبير في المستشفيات الحكومية، وكذلك في المستشفيات الخاصة.