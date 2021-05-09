يكون الجمهور على موعد اليوم مع حلقة جديدة من برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تلتقي فيه إناس الدغيدي عدد من المشاهير طوال شهر رمضان.

تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم

ويحل رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق ضيفا على برنامج شيخ الحارة والجريئة التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة قناة «القاهرة والناس».

وخلال الحلقة سيكشف رضا عبدالعال عن بداياته ورحلتة الطويلة مع كرة القدم كما سيرد على الكثير من التصريحات التي نسبت له وسيتطرق للأزمات التي حدثت بينه وبين فاروق جعفر وإبراهيم سعيد وسيكشف الكثير من التفاصيل في هذا الأمر.

يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة كان قد استضاف عدد كبير من الفنانين منذ بداية شهر رمضان ومن بينهم ريهام سعيد ومحمد رشاد ومي حلمي وعفاف شعيب وهيثم شاكر ونهلة سلامة وسوزان نجم الدين وعدد آخر من الفنانين.

برنامج شيخ الحارة

برنامج شيخ الحارة والجريئة يتضمن العديد من الفقرات ومنها مثلث الخطر وسيرتك على كل لسان ودرجة حرارتك وأبيض وأسود وشيخ الحارة وعدو ولا حبيب وماذا لو واللحظة الحرجة.

وكانت من أكثر الحلقات التي تفاعل معها الجمهور على السوشيال ميديا بشكل كبير هي الحلقتين التي تم استضافة فيهم محمد رشاد ومي حلمي وتحدثوا عن تفاصيل خاصة بمشكلتهم والتي تسببت في وقوع الانفصال.