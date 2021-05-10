حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

شخصية مولود برج الثور هادئة وعملية، يحب إنجاز مهامه بنفسه، يخطو خطوات بطيئة في مستقبله إلا أنّه ينجز ما يريد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في برجك يمنحانك كل السحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.