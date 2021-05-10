رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:38 ص | الإثنين 10 مايو 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

شخصية مولود برج الثور هادئة وعملية، يحب إنجاز مهامه بنفسه، يخطو خطوات بطيئة في مستقبله إلا أنّه ينجز ما يريد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك ويدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر في برجك يمنحانك كل السحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 9-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي