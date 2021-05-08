حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور مجتهد بشكل كبير ويسعى لتحقيق أهدافه دائمًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للتكاسل وللانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.