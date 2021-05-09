حظك اليوم الأحد 9-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص له بشدة، ويصعب عليه التعبير عن مشاعره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة «حظك اليوم» لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بالعناية بصحتك والعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للعصبية وعليك أن تنتبه اليوم ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.