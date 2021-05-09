جنوب سيناء تستعد لعيد الفطر بمنع الإجازات وإعلان حالة الطوارئ

أعلنت محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى واتخاذ كافة الاستعدادات خلال عيد الفطر المبارك، وقرر المحافظ منع الإجازات للعاملين في القطاع الصحي والإسعاف والتموين والطب البيطري، وكافة الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، وعدم السماح لتجمع المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والساحات والميادين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بعدم مغادرة المحافظة، حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وتواجد أعضاء الإدارة الهندسية بالكامل في الوحدات المحلية، و كذا العاملين بإدارات أملاك الدولة، والأطقم الفنية وسائقي المعدات الثقيلة، للتعامل بكل حزم حيال أي ظاهرة للتعدي على أملاك الدولة.

استعداد دائم على مدار 24 ساعة

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى التأكيد على مراكز العمليات بجميع المدن بضرورة الاستعداد الدائم وعلى مدار 24 ساعة، وارسال دفتر النوبتجيات إلى مكتب السكرتير العام للمحافظة، وصورة إلى مركز العمليات وإدارة الازمات بديوان عام المحافظة، مع إعطاء التمام كل ساعة من مراكز العمليات الفرعية بالمدن إلى مركز العمليات بديوان المحافظة يوضح استقرار الأمور بكل مدينة.

إبلاغ مركز العمليات بالمحافظة بأي حالات طارئة

وأوضح المحافظ أنه جرى التأكيد على الابلاغ الفوري لمركز العمليات بديوان المحافظة بأي حالات طارئة، مع إبلاغ رئيس المدينة أو ما ينوب عنه، مع التأكيد على تواجد منواب المدينة طوال اليوم طبقًا للتعليمات السابق إصدارها للعمل خلال أيام عيد الفطر، وارسال أسماء المناوبين بكافة المدن لمركز العمليات الرئيسي، إضافة إلى تشكيل أطقم مناوبة من المرافق لتكون جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث أو مطالب في كافة القطاعات الخدمية من كهرباء، ومياه، و صرف صحي.

فع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال بالمستشفيات

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والوقائي بجميع المستشفيات، ومراكز الاسعاف تحسبًا لأي طارئ خلال أيام العيد، ورفع درجة استعداد العاملين بجميع محطات تحلية المياه، والتأكد من انتظام العمل وصلاحية جميع المعدات مع تواجد نوبتجية خلال فترة العيد على مدار 24 ساعة.