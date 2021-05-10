البحوث الفلكية: استطلاع هلال عيد الفطر بعد الغروب غدا الثلاثاء

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أن اللجان العلمية بالمعهد بالاشتراك مع علماء اللجان العلمية بدار الإفتاء المصرية، ستستطلع الهلال بعد غروب يوم غدا الثلاثاء هلال شهر شوال 1442 هجريا 2021 ميلاديا، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢١.

وأوضح الصادق: «أنه وفقا للحسابات الفلكية سيكون الخميس المقبل الموافق 13 مايو الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك2021، وتكون صلاته الساعة 5:28 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة و الجيزة .

البحوث الفلكية: الخميس أول أيام عيد الفطر

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع رؤية هلال الاستطلاع لشهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2021، ستكون في عدد من الأماكن على الحدود لجمهورية مصر العربية وفي اتجاه الغرب، سواء أعلي جبال سانت كاترين بجنوب سيناء أو الصحراء الغربية أو أعلي جبال العوينات وعتاقه وحلايب وشلاتين.

وأشار إلي أنه يجب أن تكون مواقع الرؤية بعيدا عن المدن العمرانية و الأضواء و مواقع تكرير ومصافي البترول وبعيدا عن الأضواء وكذلك بعيدا عن المواقع العسكرية والمواقع الخاصة بالمحطات النووية ومصانع الأسمنت و الحديد.

وتابع: «أن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات والتجهيزات التي تؤهله لمتابعة ورؤية ورصد الأعلى وتحديد المواقيت بالتنسيق مع الجهات الشرعية المعنية في البلاد»، لافتا إلى أن الرأي النهائي و التوقيت يكون وفقا لدار الافتاء المصرية بما يتوافق مع الشرع.

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق التباعدالاجتماعي، وتقليل الزيارات العائلية فترة إجازة العيد للوقاية من الفيروس.