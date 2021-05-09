المرحلة الخامسة من استبدال سيارات الغاز بالبنزين تحت شعار هدية الرئيس

أعلن حزب «مستقبل وطن» عن المرحلة الخامسة من استبدال السائقين الملتزمين سيارات تعمل جديدة بالغاز، بسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

واستلم السائقون الملتزمون سياراتهم الجديدة التي تعمل بالغاز، موجهين التحية والشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من جهد لكل فئات المجتمع.

واستبدل السائقون سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين، بسيارات جديدة عمل بالغاز، وتأتي هدية الرئيس للسائقين بالتزامن مع هدية الرئيس في تجهيز 1000 عروس في مختلف محافظات مصر.

وتم تجهيز 1000 عروس في كل من محافظات، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنوفية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنيا، بني سويف، سوهاج، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية.

وتوجهت الأسر المستفيدة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لهم في ليلة كبيرة مثل ليلة القدر، وهي الليلة التي ينتظرونها، حتى يرفعوا أيديهم إلى السماء بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم.

كما توجهت بعض العرائس اليتيمة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه قام بدور الأب في حياتهم ودعمهم بكل المستلزمات المطلوبة في الزواج من أجل تجهيزهم الشامل.