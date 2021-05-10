آلاف الفلسطينيون يحتشدون بالأقصى للتصدي لـ«اقتحامات المستوطنين»

احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل بالمسجد الأقصى المبارك استعدادا لدعوات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وتجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين، مرددين الهتافات التي تدعو للدفاع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة، كما هتفوا للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها بالآلاف في مدينة القدس المحتلة لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد ولحي الشيخ جراح، استعدادا لحماية المستوطنين.

ويستعد المستوطنون لتنفيذ هجمات على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح الملاصق للمسجد وطرد أهلها من المنازل والاستيلاء عليها.

واندلعت فجر اليوم، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيون والمستوطنون في «حي الشيخ جراح» في القدس المحتلة، عقب مهاجمة المستوطنين الحي ومحاولة اقتحامه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وهب المقدسيون إلى الحي، «فجرا»، عقب محاولة المستوطنين اقتحام الحي والاعتداء على السكان، وخلال ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتواجدين بوابل من القنابل والأعيرة المطاطية ورش المياه.

وقام الفلسطينيون بإغلاق مداخل الحي الرئيسية بالحاويات والحجارة لمنع تقدم المستوطنين باتجاه الحي.

وكان المستوطنون الإسرائيليون، هاجموا بعد منتصف الليل، حي شعفاط في القدس، وتصدى لهم الفلسطينيون، ومنعوهم من التقدم باتجاه الحي.

وكانت مدينة القدس المحتلة، شهدت، مساء أمس الأحد، مواجهات في عدة أحياء وشوارع في المدينة.

وتحول «حي الشيخ جراح» و«بلدة الطور» و«منطقة باب العامود والساهرة» إلى ساحات كر وفر بين عشرات الفقلسطينيين وقوات الاحتلال، رغم الضرب والقمع بالمطاط والمياه العادمة.

قوات الاحتلال تعتدي على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وقال «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إنه تعامل مع 14 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح وباب العامود، 4 إصابات نقلت إلى المستشفى، موضحا أن أحد المسعفين أصيب بعيار مطاطي في الطور.

بينما اندلعت مواجهات مساء أمس الأحد، بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة «بيت ايل» بالضفة الغربية المحتلة.

وتوجه عشرات الفلسطينيين على المدخل الشمالي للمدينة، عقب مظاهرة مساندة للقدس وأشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات بالحجارة والمتاريس.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى المكان، حيث قام الجنود بإطلاق القنابل الغازية على الشبان بكثافة، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق بينهم صحفيين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شاب وفتاة.