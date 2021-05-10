ناشط مقدسي يصف الوضع في المسجد الأقصى بالخطير

وصف الناشط المقدسي، فخري أبو دياب، الوضع بالمسجد الأقصى المبارك بالصعب والخطير للغاية، في ظل استمرار قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية بشكل عشوائي تجاه المصلين، مشيرا إلى أن المسجد يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وممنهجة.

وقال أبو دياب، لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة وحرس الحدود، اقتحمت المسجد من بابي المغاربة والسلسلة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين والمعتكفين داخل المسجد.

قوات الاحتلال أطلقت «الغاز السام»

وأوضح أبو دياب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت كمية كبيرة من الغاز السام داخل المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة المشرفة، وهناك عدد من الإصابات بالاختناق في صفوف النساء.

وأشار الناشط المقدسي، إلى أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات في المنطقة الغربية من الأقصى، وحولت المسجد إلى ساحة حرب.

وتابع: أن عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق بين صفوف المعتكفين في المسجد، موجها نداء استغاثة للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بضرورة التوجه للأقصى لإسعاف المصابين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال، اعتلت أسطح المسجد وأطلقت بكثافة وبشكل جنوني الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وتلك القوات.

واستطرد: «أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت استهداف المصلين والاعتداء عليهم، لإيقاع أكبر قدر من الإصابات في صفوفهم».