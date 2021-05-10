إصابة 10 اشخاص في انقلاب «ميكروباص» بصحراوي بني سويف

أُصيب 10 اشخاص، صباح اليوم الإثنين، في حادث إنقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا، وجرى نقل 7 مصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما فضل 3 مصابين عدم نقلهم للمستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في مكان الحادث .

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 8 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المصابين هم: «أحمد علي السيد، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب جرح قطعي بالذراع الأيمن، وعبدالله على عبد الملك ، مقيم سوهاج، 38 سنة، مصاب جرح قطعى بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالقدم اليسرى، و سيد عبد المجيد، مقيم محافظة سوهاج، 33 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و ايمان حسين محمود عارف، مقيم محافظة سوهاج، 29 سنة، مقيمة محافظة سوهاج، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج».

كما أصيب في الحادث: «عماد محمود عبد البديع، مقيم محافظة سوهاج، 31 سنة، مصاب سجات وكدمات، و محمد عماد محمود، طفل، عامان، مصاب سحجات وكدمات، وعبدو عبد الرحمن حسب النبي، مقيم محافظة سوهاج، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن»، كما تبين اصابة 3 أخرين من ركاب السيارة الميكروباص رفضوا النقل لتلقي العلاج.

جرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.