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مؤتمر صحفي بشأن شراء الهند عقار ريمديسيفير من مصر بعد قليل

كتب:

محمد حسن عامر
10:16 ص | الإثنين 10 مايو 2021
كورونا يواصل انتشاره في الهند

كورونا يواصل انتشاره في الهند

تعقد السفارة الهندية في القاهرة، بالتعاون مع شركة «إيڤا فارما»، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد قليل، لإعلان تفاصيل التعاون المشترك بين الحكومة الهندية وشركة «إيڤا» المصرية لمعاونتها في تجاوز الأزمة الصحية المنتشرة في الهند جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبينها تصدير 300 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير إيڤا فارما.

واشترت سفارة الهند نيابة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة بحكومة الهند، 300 ألف جرعة من عقار ريمديسيفير من شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية المصرية.

ويوقع على الاتفاقية السفير أجيت جوبتيه والمدير التنفيذي لشركة إيفا فارما رياض أرمانيوس اليوم.

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