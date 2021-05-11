إجراءات استلام أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة A بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة A بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها.

على أن يستمر تسليم قطع الأراضي للفائزين حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، منعاً للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد تسليم أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة

- سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 23/5/2021.

- تسليم القطع من 21 : 40، يوم الإثنين 24/5/2021.

- تسليم القطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 25/5/2021.

- تسليم القطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 26/5/2021.

- تسليم القطع من 81 : 100، يوم الخميس 27/5/2021.

- سيتم تسليم القطع من 101 : 120، يوم الأحد 30/5/2021.

- تسليم القطع من 121 : 140، يوم الإثنين 31/5/2021.

- تسليم القطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 1/6/2021.

- تسليم القطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 2/6/2021.

- تسليم القطع من 181 : 200، يوم الخميس 3/6/2021.

- تسليم القطع من 201 : 220، يوم الأحد 6/6/2021.

- تسليم القطع من 221 : 240، يوم الإثنين 7/6/2021.

- تسليم القطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 8/6/2021.

- تسليم القطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 9/6/2021.

- تسليم القطع من 281 : 300، يوم الخميس 10/6/2021.

- تسليم القطع من 301 : 325، يوم الأحد 13/6/2021.

تخصيص يومي الإثنين 14/6/2021، والثلاثاء 15/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمدينة القاهرة الجديدة

1- يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.

2- يكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

شروط الحصول على أراضى «الإسكان»

وهناك شروط للحصول على قطعة أرض ضمن طرح «الإسكان» منها: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.