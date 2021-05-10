«القابضه للمياه»: تركيب 14 ألف قطعة موفرة بمساجد وكنائس القاهرة

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بعدد 21 حى من أحياء محافظة القاهرة، بعدد 368 مسجدا أهليا و105 كنائس، ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للحد من إهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة وجميع محافظات مصر.

وأكّد أنَّ أعمال التركيب تمت بالتنسيق بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ورؤساء الأحياء بتوجيه من محافظة القاهرة مشيرا إلى أنَّ الأعمال تتم بشكل يومي عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبمصاحبة مندوبي الأحياء وأخصائيي التوعية بالشركة.

وأشار إلى أنَّه تمّ الانتهاء من التنسيق مع باقي أحياء المحافظة لاستكمال تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس التابعة لكل حي.