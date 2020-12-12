لجنة لحصر المساجد والكنائس لتركيب قطع مياه موفرة بالغربية

أعلن المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لحصر جميع المساجد الأهلية والكنائس على مستوى المحافظة، لتفعيل وتطبيق منظومة القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الحصر يستهدف تحديد إجمالي المساجد والكنائس غير المتوافر بها القطع الموفرة للمياه، تمهيدا لتغيير النظام بها وتركيب القطع الموفرة للاستهلاك وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحصر من قبل اللجنة المشكلة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة، وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، التي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الأهلية - الكنائس).