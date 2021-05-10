تعرّف على الأماكن الجديدة للحصول على لقاح كورونا ومواعيدها بالفيوم

قررت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، زيادة عدد المراكز الثابتة المخصصة لتلقي لقاح كورونا بنوعيه «سينوفارم واسترازينكا»، في إطار خطة وزارة الصحة للوقاية من مرض كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا، حيث جرى تجهيز 10 مقار ثابتة جديدة بالإضافة إلى مقرين قديمين، ليرتفع إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى 12 مركزاً على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وكبار السن ليتسنى لهم الحصول على التطعيم في أقرب مكان لهم، بالإضافة إلى منع الزحام والتكدس على مركزي التطعيم الرئيسيين بمدينة الفيوم.

12 مركزاً ثابتاً لتلقي التطعيم بلقاح كورونا

وصرح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بأنّه ابتداءاً من اليوم سيتم زيادة أعداد مراكز التطعيم للوقاية من مرض كوفيد 19 المستجد والشهير بـ "كورونا"، موضحاً أنّه سيبدأ العمل في 10 مراكز جديدة بالإضافة إلى المركزين المفتوحين حالياً بكيمان فارس والحادقة.

أماكن تلقي لقاح كورونا

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أنّه جرى توزيع مراكز تلقي لقاح كورونا، على المناطق الإدارية بالمحافظة كالتالي:-

5 مراكز تطعيم بلقاح كورونا في بندر الفيوم

العيادة الخارجية بمستشفى الفيوم العام، ويتم العمل بها من 9 صباحاً إلى 9 مساءاً

المركز الطبي بالشيخ حسن، ويتم العمل به من 12 ظهراً وحتى 8 مساءاً

العيادة الخارجية بمستشفى الصدر، ويتم العمل بها من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

يأتي ذلك بالإضافة إلى المركزين الحاليين بالمركز الطبي الحضري بالكيمان والمركز الطبي الحضري بالحادقة.

مركزين تطعيم بلقاح كورونا في مركز الفيوم

الوحدة الصحية بمنشأة عبد الله والتي تعمل من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

الوحدة الصحية بالعزب والتي تعمل من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

مركز تطعيم بلقاح كورونا في أبشواي

المركز الطبي في أبو جنشو ويتم العمل به من 12 ظهراً وحتى 8 مساءاً

مركز تطعيم بلقاح كورونا في طامية

المركز الطبي بطامية ويجرى العمل به من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

مركز تطعيم بلقاح كورونا في سنورس

المركز المتميز بمطرطارس ويبدأ العمل به من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

مركز لتلقي التطعيم بلقاح كورونا في إطسا

الوحدة الصحية بتطون ويبدأ العمل بها من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً

ولفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أنّه يجرى الآن تجهيز مركز بيوسف الصديق، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تجهيزه، مؤكداً على أنّه يشترط تسجيل المواطنين أولاً على الموقع المخصص لتلقي لقاح كورونا لتحديد الموعد للحصول عليه وتوفيره (https://egcovac.mohp.gov.eg).