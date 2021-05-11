حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يتحلّى مولود برج الثور بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا ما يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اقتران الشمس والقمر ببرجك يساعدك على التألق وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.