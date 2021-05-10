انتظرها 28 سنة وقُتلت بعد 26 يوما.. أول تعليق من والد رضيعة المحلة

في أول تعليق منه على الحادث المأساوي، قال سامي الشيمي، والد الطفلة حبيبة الشيمي، التي قتلت خنقًا على يد متسوليْن بهدف سرقة 20 جنيها والقرط الذهبي الخاص بوالدتها، بمدينة المحلة الكبري، إنه تلقى اتصالًا من زوجته يفيد بمقتل رضيعتها البالغة من العمر 26 يومًا، على يد متسولين اثنين.

أول تصريح

وأكد «الشيمي» لـ«الوطن»، في أول تصريح له، أنه لا يعرف المتهمين ولا توجد أي خلافات بينه وبين أي أحد، مؤكدًا أنه عامل باليومية يذهب للعمل بعد تناول الفطار مباشرة ثم يعود قبل السحور بساعات قليلة.

وأشار إلى أن العزبة التي يقطن بها، عدد السكان به قليل للغاية، حيث تقطن عائلة زوجته في المنزل المجاور له، بالكامل، مؤكدًا أنه فور سماع صراخها توجها على الفور للمنزل.

انتظار 28 عاما

وأكد أن نجله الأكبر عمره 28 عامًا، لكنه أنجب هذه الرضيعة مؤخرًا بعد انتظار لفترة طويلة، لافتا إلى أن نجله الأكبر كان في العمل أثناء وقوع الجريمة.

دفن الجثمان

وأكد أنه سيتم دفن جثمان الطفلة غدًا لحين صدور تقرير الطب الشرعي وتسليمه إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن زوجته في قسم الشرطة لاستدعائها وسماع أقوالها.

أول صورة

ونشر «الوطن» أول صورة للطفلة حبيبة الشيمي، البالغة من العمر 26 يومًا، التي لقيت مصرعها على يد متسولين قاما بقتلها خنقًا بهدف سرقة قرطها الذهبي ومبلغ 20 جنيها بمدينة المحلة.

وبدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبري، بورود بلاغ من أهالي عزبة شيم، التابعة للمركز، يفيد بمقتل رضيعة تدعى حبيبة سامى أحمد شيمي، تبلغ من العمر 26 يوما، على يد متسوليْن، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها وقرط ذهبي وشروعهما في قتل الأم خنقا.

انتقال المباحث

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى «رضا محمد الصباحي» أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفرا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهما، كما جرى نقل الأم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.