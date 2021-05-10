شاب يعثر على 100 ألف جنيه ويسلمها لصاحبها: «فلوس عملية جراحية»

لم يفكر شاب عثر على مبلغ 100 الف جنيه بأحد الشوارع، سوى في كيفية إعادة ذلك المبلغ لصاحبه، وأن الله وضعه في طريقه وأن يعثر هو عليه حتى يعود ذلك المبلغ إلى صاحبه، استمرارا لجدعنة المصريين وأمانتهم التي لم تنتهي.

يقول وليد محمد سعيد فتحي داوود، ابن الشناوية بمدينة ناصر، «كنا شغالين في الساعات الأولى من اليوم في منطقة شرق النيل ببني سويف في أعمال السباكة، ومعايا رجالة وتوجهت لإحضار وجبة السحور لهم، وأثناء سيري بالقرب من محطة وقود جديدة قرب محور عدلي منصور، تعرض أحد إطارات دراجتي النارية « فبزبا» للتلف فأضطررت للنزول وإصلاحه، فوجئت بحقيبة بداخلها عمامة وبمحاولة إمساكها والتعرف على ما بداخلها عثرت على مبلغ مالي يتخطى 100 الف جنيه، وأرواق وتحاليل وإشاعات، فزعت على صاحبه الذي لم أعلمه، وعدت إلى منزلي في محاولة للوصول إلى حل يمكنني من الوصول إلى صاحب المبلغ المالي».

ابن الشناوية بناصر: والله أصريت إني أوصل لصاحب الفلوس بسرعة وبأي شكل

ويضيف صاحب الـ 26 عاما، «والله عرفت أنها رسالة من ربنا، بعتني في المكان ده وفي التوقيت ده عشان آلاقي المبلغ ده، وأدور على صاحبه وأوصل له، خاصة وأن الإطار الذي تعرض للتلف تم شرائه حديثا منذ أقل من 3 أيام، فكيف تلف سريعا، وبتلك المنطقة، وبالفعل استخرجت الإشاعات والتحاليل واسم صاحب الفلوس بس لا أعرف كيف أصل له ومن أي مكان، فتواصلت مع الطبيب المعالج وأخبرته باسم المريض المكتوب في الأشعة، وبالفعل رد عليّ الدكتور فجرا، وساعدني في الحصول على رقم هاتف المريض، وبالفعل تواصلت مع صاحب المبلغ المالي، والذي تفاجأ بالاتصال، هو لا يعرف كيف يصل إلى المبلغ الذي سقط منه ولا يعلم اين سقط منه».

وليد: صاحب الفلوس مصدقش لما كلمته أن فلوسه معايا وعاوز اسلمهاله

وأضاف «داوود»:«ظل صاحب المبلغ المالي أكثر من 10 دقائق على الهاتف غير مصدقا ما يحدث، خاصة أنني قلت له أعطني إمارة المبلغ وأبلغني بها، وتعجب من أن من وجد المبلغ المالي هو من يبحث عنه وفي الفجر وبعد الفجر، وأكتشفت من خلال المكالمة أنه كان في طريقه لحجز عملية جراحية كبرى بذلك المبلغ قبل أن يسقط منه في الطريق».

وتابع: «والدي طلب مني الذهاب إلى قريته وتوصيلها له بسيارة خاصة حتى ينام مطمئن البال، وعرضته على صاحب المبلغ بالفعل بس تبين لي أنه من نجع يتبع قرية في أقصى جنوب الفشن، ورفض أن أتوجه أنا له، وأصر أنه هو من سيحضر لاستلام المبلغ المالي، وحدث بالفعل وتقابل والدي معه وسلمه فلوسه بمدينة بني سويف».

يذكر أن عثر شاب عشريني على مبلغ مالي كبير تخطى مائة ألف جنيه بأحد الشوارع، ورغم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، لم يفكر سوى في كيفية إعادة ذلك المبلغ لصاحبه، حينما تيقن من أن الله وضعه في طريقه ليعثر على المبلغ حتى يعود لصاحبه.