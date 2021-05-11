حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
برج الميزان
مولود برج الميزان يواجه مشكلة في التخلي عن حريته، كما أنه يكره الفوضي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر الجديد في منزل المدخرات يمدّك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أموالك.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
تميل للتصرّف بنضج ومرونة مما يسهل عليك أمورا كثيرة وتتعامل بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.