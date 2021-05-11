حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لا يثق في أي شخص، ويرى نفسه دائمًا على حق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد بمواجهتك، حاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية، مع الانتباه لحقوقك كي تحقق إصلاحا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.