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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:37 ص | الإثنين 10 مايو 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتمتع برج الأسد بالإخلاص كما أنه شخص قيادي ومدير بالفطرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعةحظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك ذلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتعامل مع الآخرين بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو

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