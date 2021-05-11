حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي 

مولود برج القوس سريع الغضب، لكنه يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة وتعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك للتركيز على تلبية احتياجات من تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.