طوارئ بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الفطر.. وحملات للقضاء على العشوائيات

أعلنت أجهزة المدن الجديدة حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وواصلت الأجهزة حملاتها بالتعاون مع شرطة التعمير، لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمجلس الوزراء خلال انعقادها الأخير، وبينها غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والمراكز التجارية، والمولات التجارية وغيرها من المحلات والمنشآت، من الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا، واستمرار العمل بالقرار حتى 21 من مايو الحالي، للحد من التجمعات.

بشارة: حملات يومية بالتعاون مع شرطة التعمير

ففى مدينة الشروق، شنّ جهاز المدينة بقيادة المهندس عبد اللطيف بشارة، حملات يومية بالتعاون مع شرطة التعمير، ومعاونة الجهات الأمنية لتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم.

طواريء بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الفطر

وتحررت العديد من المحاضر للمحلات المخالفة للمواعيد المقررة للغلق، وشدد بشارة على ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية، بالمواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تفاديا لفرض الغرامات والمخالفات وحرصا على السلامة العامة للمواطنين.

متابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

وشدد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مؤكدا استمرار شن الحملات الليلية بمحيط جهاز المدينة، بداية من التجمع الأول بقيادة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وبالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن ورجال الشرطة، لتنفيذ حملات أخرى، وختاما بالتجمع الخامس بقيادة المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة.

وحررت الحملات، العديد من المحاضر للمحال والمولات غير الملزمة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وفي مدينة بدر نجحت الحملات الليلية في ضبط 35 مخالفة متنوعة، وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على مسؤولي إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز، بغلق جميع المحلات التجارية قي المواعيد المحددة سلفا من الحكومة، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر.

النجار: تطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حسم

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حسم، واستمرار المتابعة والرصد لمنع المخالفات، موضحا أنّ الحملات مستمرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

فهمي: تكثيف للحملات الصباحية والمسائية في العيد

وشدد المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، على استمرار الحملات بشكل يومي، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أنّ أيام عيد الفطر ستشهد تكثيفا للحملات الصباحية والمسائية بما يساهم في العمل على منع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

عبدالرؤوف: رفع إشغالات الباعة الجائلين

وكشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن تنفيذ عدة حملات بمعرفة لجان السحب والإزالة بالجهاز، بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز، ورؤساء الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.

وجرى مصادرة العديد من المخالفات، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع والتحفظ على معدات وسلع، كما أسفرت الحملات أيضا عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة، ومصادرة البضائع وإيداعها إحدى دور الأيتام بالمدينة.

وشدد الغيطي، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء لرصد أي تجاوزات ومخالفات وإزالتها في المهد، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة.

الجزار يشدد على ضرورة مواصلة أجهزة المدن الجديدة لحملاتها الليلية بالتعاون مع وزارة الداخلية

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواصلة أجهزة المدن الجديدة لحملاتها الليلية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، واستمرار الحملات لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيفها بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.