10 إصابات جديدة بكورونا في أسوان

أثبتت المسحات التي تجرى بمعامل مستشفى الصدرية مديرية الصحة في أسوان، إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 "بينهم 2 من دولة السودان الشقيقة أثناء طلبهم لشهادات صحية للسفر لدولة السودان، وباقي الإصابات مقسمين كالتالي منطقتي الخزان شرق وصحاري التابعتين لمدينة أسوان، ونجع الغابة بمركز دراو، ومناطق سلوا قبلي والبيارة والمربعات والعباسية والعتمور التابعين لمركز كوم أمبو.

42 حالة وفاة بعزل أسوان الرئيسي

على جانب آخر توفى داخل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، 42 حالة وذلك خلال 10 أيام منذ بداية مايو الجاري.

وأكد بيان رسمي حصلت «الوطن» على صورة منه، أن عدد الوفيات منذ بداية شهر مايو الجاري 42 حالة داخل أقسام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ، بينها 20 حالة وفاة بكورونا داخل أقسام المستشفى الداخلي والعناية المركزة الحرجة والمتوسطة، و 19 حالة وفاة لأسباب مضاعفات أخرى، و3 حالات وفاة داخل المستشفى ولم يمر على دخولهم 24 ساعة.

حالة المصابين بكورونا في عزل الصداقة

وعن حالة المصابين داخل المستشفى، لازالت الأطقم الطبية تباشر علاجهم داخل المستشفى سواء فى القسم الداخلي أو العناية المركزة، ووصلت أعدادهم إلى 58 مصابًا بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها، فضلًا عن مصابين من 5 محافظات أخرى «القاهرة، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، ويتلقون العلاج اللازم.

"زايد" شكلت لجنة لمتابعة مستشفى الصداقة

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الأمر.

كما زارت الوزيرة محافظة أسوان، وكانت مستشفى الصداقة ضمن برنامجها لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التي ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة الماضية.

84 سريرا و48 سرير عناية مركزة في «عزل الصداقة»

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.