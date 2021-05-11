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مستقبل وطن ببنى سويف: توزيع 146 ألف وجبة للأكثر احتياجا فى رمضان

كتب:

عمرو رجب
02:42 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
مستقبل وطن ببنى سويف: توزيع 146 ألف وجبة للأكثر احتياجا فى رمضان

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، برئاسة النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، توزيع 45 ألف وجبة جافة ولحوم ودواجن، بالإضافة إلى توزيع 101 ألف وجبة ساخنة على أهالي المحافظة من الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان الكريم.

وأشار الحزب إلى أن توزيع تلك الوجبات، يأتى انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب.

وقال النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة: إن التوزيع يأتى تفعيلا لدور حزب مستقبل وطن المجتمعي ومشاركته للدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه، ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة بني سويف.

وأوضح أمين مستقبل وطن ببني سويف، أن الحزب بالمحافظة قام بتسليم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعرائس من الأيتام والأكثر احتياجا والذين تم اختيارهن من مختلف مراكز المحافظة وذلك فى إطار مبادرة الحزب لتوزيع 1000 جهاز عروسة على مستوى الجمهورية في ليلة القدر لليتيمات والأكثر احتياجا، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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