آخر أخبار كورونا في مصر.. انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بسوهاج

سجلت محافظة سوهاج انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بكورونا، واظهرت الاحصائيات الرسمية لمديرية الصحة أن عدد المصابين بالفيروس إنخفض إلى أكثر من النصف بعد أن سجلت المحافظة في بداية الموجة الثالثة إصابات تخطت 100 حالة في اليوم، لتنخفض الإصابات المسجلة أمس إلى 41 إصابة.

وظلت أعداد وفيات فيروس كورونا، كما هي لم يحدث بها تغيير وسجلت المحافظة أمس 18 حالة وفاة، ومتوسط حالات الوفاة اليومي في المحافظة من 18 إلى 25 حالة، أغلبها حالات بقوائم انتظار العنايات المركزة، التي أصبحت غير متوفرة بسبب ارتفاع اعداد الإصابات.

قرارات محافظ سوهاج العاجلة قللت أعداد الاصابات

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أصدر عدة قرارات عاجلة، من بينها تكثيف الحملات المسائية علي المقاهي والكافتيريات والمناطق التي يحدث بها زحام من المواطنين، وتشميع المحلات المخالفة، وقرر المحافظ تواجد رؤساء المدن والقري علي رأس العمل في فترات الليل لمراقبة الحركة في الشوارع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت قرارات المحافظ، توجيه رؤساء المدن والقري والأحياء للتنسيق مع الجهات الحكومية وتنفيذ حملة تعقيم مكبرة علي تلك المصالح ومراقبة الموقف بها وعدم السماح للمواطنين بالدخول دون ارتداء الكمامات، وكذلك التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والحملات الشعبية لتعقيم المصالح والشوارع ودور العبادة.

ويعقد المحافظ اجتماعا بشكل يومي لتحليل البيانات الواردة من الصحة حول أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، ووضع الخطط العاجلة للحد من انتشار الفيروس والتأكد من التطبيق الصارم للقرارات الصادة ومحاسبة المقصرين

حملات توعية من الأطقم الطبية للمواطنين في المحافظة

وساهمت حملات التوعية والرسائل المسجلة بالفيديو التي يبثها عدد من الأطباء علي صفحاتهم الشخصية بـ«الفيس بوك» للوقاية من كورونا، في ارتفاع نسبة الوعي بعد أن شعر المواطنون بالخطر من كثرة عدد الإصابات، وبدأ الناس يطالبون بإجراءات أكثر صرامة لتقليل عدد الإصابات ويبحثون عن أساليب الوقاية من فيروس كورونا

وبث الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفي سوهاج الجامعي، أمس فيديو علي الصفحة الرسمية لجامعة سوهاج يقوم من خلاله بتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا ويطالبهم بالحفاظ علي صحتهم عن طريق تطبيق إجراءات احترازية أكثر صرامة، وعدم المشاركة في تشييع الجنازات وعدم إقامة الأفراح والذهاب إليها.

وأكد أن الحل للوقاية من الفيروس هو تلقي التطعيم، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات بشكل مستمر، لافتا الي ان ما يحدث في دولة الهند وانهيار القطاع الصحي بها، يمكن ان يتكرر في اب دولة في العالم لا يتخذ فيها المواطنين إجراءات احترازية، ولا يتبعون التعليمات الصحية الصادرة لهم.