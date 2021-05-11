أنشطة «الإسكان» في العبور.. وحدات الكمبوندات تصل لـ12481

تعد مدينة العبور، إحدى مدن الجيل الثاني من المدن الجديدة، وتعتبر منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء.

وتقع المدينة على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس».

ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الاقليمي الجديد الرابط بين مدينة العاشر والسادات وقد تم تخطيطها علي اعلي مستوي لتستوعب 1054500 نسمه علي مساحة 13.4 الف فدان.

ويبلغ إجمالي عدد السكان 661600 نسمه بالكثافة السكانية 49 فرد/فدان.

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل مدينة العبور.

نشاط «الإسكان» بمدينة العبور

- عدد الوحدات السكنية التى بناها الجهاز ( منخفض – قومي – اجتماعي – شباب – حر – دار مصر...إلخ) 37522 وحدة سكنية.

- عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بمعرفة الجهات الخارجية (هيئة التعاونيات – صندوق تمويل المساكن – بنك التعمير والإسكان – شركة الشمس) 8144 وحدة سكنية.

- إجمالي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية 8000 وحدة.

- إجمالى الوحدات بالكمبوندات 12481 وحدة سكنية.

- إجمالي الوحدات لقطع الأراضي بكل الأحياء 123668 وحدة.

- إجمالي الوحدات المخططة والجاري تخطيطها مستقبلاً 19540 وحدة.

- اجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 201211 وحدة.

- إجمالي عدد الوحدات بالمدينة 201211 وحدة.

- عدد الوحدات المسندة بمعرفة الهيئة 37522 وحدة سكنية وتم تنفيذ 37522 وحدة

- تمّ تنفيذ 1576 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- تمّ تنفيذ عدد 2136 وحدة إسكان متوسط (ضمن مشروع دارمصر لمتوسطى الدخل) كمرحلة أولى، وتمّ التسليم، مع تنفيذ وحدات 3024 كمرحلة ثانية بدار مصر.

- كما تمّ تنفيذ 816 وحدة إسكان فاخر (مشروع جنة).

- تمّ تنفيذ 35 مدرسة داخل المدينة.

- 17 حضانة وخدمات اجتماعية.

- تمّ تنفيذ جامعة بنها وجار تنفيذ جامعة عين شمس.

- تمّ تنفيذ شبكات طرق بطول 580 كم

- تمّ تنفيذ شبكات اتصالات بـ189 ألف خط.