أوقاف شمال سيناء تهدد بغلق المسجد المخالف للقرارات الوقائية

أستعدت مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة عيد الفطر المبارك بمزيد من التنبيهات والتشديدات على جميع خطباء المساجد والعاملين فيها بضرورة منع دخول المصلين غير المرتدين للكمامات، والإلتزام بعملية التباعد وحمل المصلاة الخاصة بكل مصلي.

فيما قامت المساجد بتكليفات المديرية برش وتعقيم المدخل الرئيسية للمساجد وعدم فتح الحمامات وأماكن الوضوء بشكل قاطع، وأن المساجد التى تخالف التعليمات سوف تغلق فورا.

ومن جهة أخرى، خصصّت مساجد محافظة شمال سيناء، موضوع «اتساع أبواب الخير»، في الرسالة المحمدية خلال خطبة عيد الفطر المبارك.

قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، فى بيان له إن الشريعة الإسلامية حافلة بكل أنواع الخير.

وأضاف «جمعة»، أن الشريعه الإسلامية راعت اختلاف طبائع البشر، ففتحت أبوابا كثيرة للخير سواء بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو تفريج كروب المكروبين أو إصلاح بيت الناس، مطالبا بالمداومة على الطاعات عقب شهر رمضان المبارك، والتمسك بأخلاق رمضان وطباعه.

وكانت مديرية الآوقاف بشمال سيناء، أكدت قبل يومين أن صلاة العيد ستقام في المساجد الكبري وعددها 600 مسجد بالمحافظة، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصي وضرورة عدم أصطحاب الآطفال.

وشملت التعليمات عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

وقال الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر أنه سوف يتم السماح للمصلين الصلاة فى الحديقة العامة الخاصة بالمسجد، وفتح مكبرات الصوت الخارجية، لنشر ثقافة التباعد لما يشهده مسجد النصر من زحام بصفته أكبر مساجد العريش.