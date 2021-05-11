ضبط 16138 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 16138 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة مع 16100 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 2842 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 389 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (3759) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.