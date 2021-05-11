«كريم» كان يساعد والدته في تحضير الطعام فصعقته كهرباء الثلاجة

لقى طفل مصرعه متأثرا بصعق تيار كهربائي داخل منزله بقرية «أم تسعة»، التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع «كريم علي»، 11 عاما، متأثرا بصعق كهربائي أثناء محاولته فتح ثلاجة الطعام داخل منزله.

تم الدفع بسيارة إسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية للمنزل للمعاينة والفحص، وتم نقل الجثة لمستشفي ملوى العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها ومناظرتها لتحديد هل توجد شبه جنائية أم لا، وبالكشف الطبي على الجثة، تبين أن الطفل توفي صعقا بالكهرباء، وبسؤال أهليته أكدوا في تحريات البحث الجنائي، أنه أثناء فتحه ثلاجة المنزل لمساعدة والدته فى تجهيز الطعام صعقه التيار الكهربائي، وسقط علي الأرض متوفيا فى الحال وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.

من جهة أخرى، تواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثة شاب وابنته، غرقا في المجري المائي لنهر النيل بمركز ملوي.

وكان مأمور مركز شرطة ملوي، تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق كلا من: جرجس عماد، 35 عاما، وطفلته جوليا 3 سنوات، داخل المجري المائي لنهر النيل.

تحرر محضرا بالواقعة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لتباشر البحث عن جثة الشاب وابنته، التي جرفهما التيار، بعد الغرق، وتجري إدارة البحث الجنائي باشراف اللواء خالد عبد السلام من جهودها للتحري وجمع المعلوات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، صورا للغريق وابنته، اللذان غرقا في يوم واحد داخل النيل.