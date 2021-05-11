أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم في أسواق الدقهلية

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الدقهلية بمعدل جنيها واحدا، وكذلك أسعار الأسماك، فيما حافظت اللحوم علي ثبات سعرها بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، في 29 من شهر رمضان، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

فراخ بيضاء : يتراوح السعر من 30 جنيها إلي 31 جنيها

أرانب: 55 جنيها

فراخ أحمر بلدي: يتراوح السعر من 33 جنيها إلي 36 جنيها

فراخ بانيه : 84 جنيها

دبابيس: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها

أوراك : 48 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها

حمام كداب: 50 جنيها

شاورما فراخ : 65 جنيها

بط سوداني 60 جنيها، بط مسكوفى 55 جنيها

زوج حمام: يتراوح السعر من 60 جنيها إلي 65 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة : 100 جنيها

سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلي 150 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة سوداني : 85 جنيها

كبده مستوردة : 50 جنيها

لحمة جملي : يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلي 90 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري متوسط وكبير : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها و 55 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 26 جنيها إلي 30 جنيها

سمك سردين: 30 جنيها

جمبري متوسط وكبير: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 200 جنيها

كابوريا نتي: يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 120 جنيها

سمك ماكريل: يتراوح السعر من 38 جنيها إلي 43 جنيها

كليماري: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 150 جنيها