إجراءات لمواجهة جائحة كورونا في العيد بالمنيا.. تعرف عليها

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه بناءا على تعليمات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، كذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلي حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها فيما يخص أماكن صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات، مع الحرص على التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي واستمرار عدم فتح دورات المياه.

كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالإدارات الخدمية، والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع عقد غرفة عمليات مركزية، مشدداً على مراجعة منظومة النظافة، ورفع القمامة يومياً، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.