«تقع بين الفيوم والواحات».. أهم المعلومات عن مدينة حدائق أكتوبر

مدينة حدائق أكتوبر، تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 504 لسنه 1979، وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 109 بتاريخ 21/8/2017 الصادر بانشاء المدينة كمدينة منفصلة بمساحة تصل لنحو 41.780 ألف فدان.

تقع المدينة بين طريق الفيوم وطريق الواحات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان منها 18000 ألف كتلة عمرانية وذلك بعد تحديث المخطط العام للمدينة «مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن نشاط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل مدينة حدائق أكتوبر، وفقا للصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نشاط «الإسكان» بمدينة حدائق أكتوبر

- إجمالي عدد الوحدات بالمدينة 193711 ألف وحدة منها:

121568 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة.

21008 وحدة منفذة بمعرفة «صندوق تمويل المساكن- التعاونيات- بنك التعمير والاسكان».

46135 وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص «أهالي ومستثمرين».

- الإسكان الإجتماعى:

إجمالى عدد الوحدات 77424 وحدة، تم تنفيذ عدد 42432 وحدة، وجارى تنفيذ عدد 34992 وحدة.

- إسكان دار مصر:

إجمالى عدد الوحدات 6960 وحدة.

تم تنفيذ 6720 وحدة، وجارى تنفيذ 240 وحدة.

- سكن مصر:

إجمالى عدد الوحدات 10440 وحدة.

- عدد السكان:

200 ألف نسمة نسبة الإشغال، والمستهدف 2.400.000 مليون نسمة سنة 2040.

- قطاع الخدمات:

عدد مباني الخدمات مبنى منفذ بمعرفة الهيئة: تم تنفيذ 60 مبنى خدمي متنوع وجاري تنفيذ 49 مبنى.

- قطاع المرافق والبنية الأساسية:

المياه:

يتم تغذية المدينة بمياه الشرب النقية من محطة مياه 6 أكتوبر الجديدة.

- الكهرباء:

تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول كيلومتر.

تم تنفيذ محطة كهرباء بإجمالي طاقة 120 م.ف.ا .

- الطرق والاتصالات:

تم تنفيذ شبكات طرق بطول 557 كيلومتر.

تم تنفيذ شبكات اتصالات بطول كيومتر طريق .

جاري تنفيذ طرق 76 كيلومتر.

جارى تنفيذ شبكات اتصالات.

- الزراعة:

تشمل زراعة المسطحات الخضراء وتشجير الطرق وصيانتها وحديقة بمساحة فدان.

بالإضافة إلى أعمال الصيانة الذاتية لمساحة فدان مسطحات خضراء وجزر بطول كيلومتر طريق منزرعة بالأشجار والشجيرات والزهور.

وجاري تنفيذ 6 عمليات زراعة.

جاري تنفيذ عملية استكمال زراعة.