مقتل إسرائيليين في قصف صاروخي.. وأوامر لـ130 ألف شخص بالتزام ملاجئ عسقلان

سقط قتيلان إسرائيليان، في القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة عسقلان، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وقال رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين، إن امرأتين لقيتا حتفهما في ضربات صاروخية فلسطينية على جنوب إسرائيل.

وأطلق فلسطينيون زخات من الصواريخ على أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل، الثلاثاء، ردا على الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ سقطت في عسقلان، حيث تضرر عدد من المباني بينها مبنى مدرسة خالية، كما أتلف عدد من المركبات.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات تدعو سكان عسقلان إلى الدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر.

وتعني تلك التعليمات أن 130 ألف نسمة من سكان عسقلان مطالبون بالدخول إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن رئيس الأركان أمر بإرسال تعزيزات للقوات في جنوب البلاد مع استمرار الأعمال العدائية لليوم الثاني.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتعبئة 5000 جندي احتياطي لتوسيع الحملة الحالية «وتعميق دفاع الجبهة الداخلية».