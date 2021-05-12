حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب، يتميز بحبه للسيطرة على الآخرين، كما أنه يتميز بشخصية عامة، ولا يكشف عن نفسه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تتعرض علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك للمنغصات وعليك بالصبر واعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.