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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور عادة ما  يُحقق توافقاً مع  مواليد برجي العقرب والسرطان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

 

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