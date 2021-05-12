حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور عادة ما يُحقق توافقاً مع مواليد برجي العقرب والسرطان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.