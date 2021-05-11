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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يتميز بقدرته على ابتكار أفكار جديدة، وهذا ما يجعله متميز في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر الجديد يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.  

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